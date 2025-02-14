С него по украинским бойцам в Сумской области запускали дроны.

В четверг, 13 февраля, Воздушные силы ВСУ поразили в Курской области опорный пункт россиян, который использовался для запуска дронов.

Как сообщается в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, высокоточный удар нанесли по взводному опорному пункту 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он находился вблизи поселка Елизаветовка:

"Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника".

Успешные удары по позициям РФ

Ранее журналист Денис Казанский сообщал, что Украина нанесла ракетный удар по месту дислокации российских войск в населенном пункте Ивановское, что в Курской области.

В начале февраля украинские бойцы высокоточно ударили по пункту управления одного из подразделений армии РФ в Новоивановке. Тогда Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о потерях среди российских солдат.

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