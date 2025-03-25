Российская угроза изменила мнение Петра Фиалы о том, что крупные европейские государства должны брать на себя роль лидеров.

Франция и Великобритания, которые возглавляют "коалицию желающих", сейчас являются лидерами "жесткой силы" в Европе. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Петр Фиала в комментарии Financial Times.

По его словам, это стало возможным на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России и давления президента США Дональда Трампа, который требует увеличить военные расходы.

"Сейчас наступило время, когда более сильные государства должны играть более значительную роль, а это Франция и Великобритания, европейские ядерные державы", - подчеркнул Фиала.

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Чешский премьер высоко оценил решительную поддержку Украины со стороны британского коллеги Кира Стармера, а также призвал не наказывать Соединенное Королевство за его решение выйти из состава ЕС.

"Я надеюсь на более сильное и открытое сотрудничество (с Британией - УНИАН), потому что это очень важно для нашего континента", - добавил он.

Фиала также прокомментировал возможность развертывания миротворческих сил в Украине, которое продвигается на встречах "коалиции желающих", возглавляемой Францией и Британией. По его словам, чешское правительство должно будет одобрить отправку контингента, однако обсуждение этого вопроса является преждевременным, так как пока еще не достигнуто соглашение о прекращении огня:

"Однако мы должны быть открыты для любого варианта, который остановит любую российскую агрессию в будущем".

По словам чешского премьера, угроза со стороны РФ изменила его мнение о том, что крупные европейские государства должны брать на себя роль лидеров, которую раньше выполняли Германии и Франции.

"В мирное время я всегда был против сильной роли Франции и Германии, но в такое сложное время важно, чтобы самые сильные страны проявили активность и приняли на себя роль лидера", - считает он.

Коалиция желающих и миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, к "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Британия, присоединились уже более 30 стран. Многие из них объявили о готовности отправить миротворческие силы в Украину, которые будут контролировать режим прекращения огня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый саммит "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что следующая встреча запланирована на 27 марта.

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