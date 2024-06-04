В четверг он должен выступить с заявлением.

Немецкая оппозиция требует от канцлера Олафа Шольца объяснений относительно изменения в политике по ударам западным оружием по России. У него отвечают, что это надо было сделать раньше.

Вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Украина должна предотвращать российские атаки, чтобы защитить жизни своих людей, а запрет только приведет к гибели большего количества украинцев. "Сейчас постановление касается четко локализованного региона вокруг Харькова. Для самообороны, для защиты. Но правда и то, что все, что мы решили, можно было бы решить быстрее", - сказал он в интервью Augsburger Allgemeine.

В то же время политик считает, что Шольца нельзя обвинять в промедлении. "Это неправильное слово. Существуют чрезвычайно сложные решения, которые нужно принимать, и именно поэтому хорошо все тщательно взвешивать. В этом случае было принято правильное решение", - добавил Хабек.

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Отмечается, что в четверг, 6 июня, немецкий канцлер планирует сделать правительственное заявление о текущей ситуации с безопасностью в Бундестаге.

Берлин разрешил бить по РФ своим оружием: что известно

Как сообщал УНИАН, уже более 15 стран выступили за снятие запрета бить западным оружием по российской территории. Шольц заявлял, что Украина может защищаться до тех пор, пока соблюдает условия стран-поставщиков оружия и международное право.

Позже стало известно, что запрет сняла и Германия. Канцлер заявил, что это не приведет к эскалации, а само решение тщательно обсуждалось с союзниками.

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