Он выразил ему благодарность.

Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии во время объявления о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS.

Об этом пишет The Guardian.

Так, Байден обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по имени, после чего назвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона "этим парнем снизу".

В ходе мероприятии лидеры Австралии, Великобритании и США объявили, что трехсторонняя сделка будет включать помощь Австралии в строительстве атомных подводных лодок.

Напомним, что ранее Байден перекрестился, когда говорил о своем предшественнике Дональде Трампе. Также он сделал несколько оговорок в своей речи о России, перепутав фамилию Путина.

В марте президент США Байден трижды споткнулся, взбираясь по трапу на борт самолета.

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Автор: Людмила Жерновская