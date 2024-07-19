Израильские военные заявили об атаке модернизированным иранским дроном.

В ночь на 19 июля в Тель-Авиве (Израиль), возле посольства США, взорвался дрон - один человек погиб - репатриант из РФ, много раненых. Ответственность за удар взяли йеменские хуситы.

"Группировка, поддерживаемая Ираном, заявила, что атаковала коммерческую столицу Израиля с помощью беспилотника нового типа, который трудно обнаружить радару, и пообещала снова атаковать город и другие части страны", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что это первое смертоносное нападение на Израиль со стороны хуситов, которые в последние месяцы также нападали на морские суда.

По данным израильских служб экстренной помощи, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и филиала посольства США. Израильские военные заявили, что сирены не включались.

"Первоначальное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент находится на тщательном рассмотрении", - заявили израильские военные.

Как отмечает Bloomberg, хуситы заявляют, что действуют солидарно с палестинцами и будут продолжать свои атаки до тех пор, пока в Газе не будет достигнуто прекращение огня. Война между Израилем и группировкой ХАМАС, которую поддерживает Иран и йеменские хуситы, началась после того, как 7 октября 2023 года произошло вторжение боевиков группировки в Израиль.

По данным израильских СМИ, беспилотник взорвался рядом с посольством США, в одном из поврежденных взрывом зданий найдено тело погибшего, еще восемь человек ранены.

"В ночь на 19 июля, примерно в 3:15, в Тель-Авиве в районе улиц Шалом Алейхем и Бен-Иегуда, недалеко от посольства США, прогремел взрыв. Место происшествия было окружено полицией. Взрыв был слышен во многих районах центра Израиля. Сначала сообщалось, что мужчина 37 лет и женщина 25 лет легко ранены осколками стекла, их доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве", - пишут СМИ.

Еще четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Затем было заявлено, что легко ранены четыре человека, некоторых доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.

"Позже неподалеку было найдено тело погибшего мужчины примерно 50 лет со следами осколочных ранений", - пишут СМИ.

Уличные магазины, находящиеся вблизи места взрыва, повреждены - витрины разнесены в клочья.

Хуситы заявили, что удар нанесен новым беспилотником "Яффо", который способен обходить системы перехвата. Армия обороны Израиля заявила, что, по предварительным данным, сигнал тревоги при падении БПЛА не сработал, но позже пояснили, что дрон был идентифицирован, но из-за человеческой ошибки силы ПВО не были задействованы.

В ВВС признают, что это серьезная неисправность, берут ответственность за инцидент на себя и уточняют, что сбить БПЛА было необходимо.

Впоследствии стало известно, что погибший от удара дрона в Тель-Авиве - репатриант из России.

На видео прямо с набережной сняли как дрон-камикадзе пролетает над головой и поражает здание в Тель-Авиве.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила: "БПЛА, поразивший Тель-Авив, был из Йемена. Это модернизированный иранский БПЛА Sammad 3".

Ситуация в Красном море

Как сообщал УНИАН, в Красном море йеменские хуситы атаковали два танкера, один из которых направлялся из РФ в Китай. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), силы Центрального командования ВС США успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов, которых поддерживает Иран. В частности, три - над Красным морем и два - над районами Йемена, которые контролируют хуситы.

Вас также могут заинтересовать новости: