В МИД страны отказались более конкретно прокомментировать очередное военное преступление российских террористов.

Китай призвал Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга.

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и понятна, и все заинтересованные стороны должны ответственно способствовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - заявил Цзянь, отвечая на вопрос, какова реакция Китая на вчерашний удар россиян по "Охматдету" и осуждает ли КНР такие действия агрессора.

Представитель МИД также добавил, что Китай призывает Украину и Россию придерживаться "трех принципов деэскалации": не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

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"Все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - отметил Цзянь.

Удар по "Охматдету" - последние новости

Как писал УНИАН, оккупанты 8 июля нанесли массированный удар по Украине, выпустив 38 ракет. Воздушным силам удалось уничтожить 30 из них, однако одна из ракет была запрограммирована на удар по детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

По данным МВД, в результате атаки на больницу погибли 2 человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Впоследствии в ЕС заявили, что удар по "Охматдету" может расследоваться как военное преступление РФ. Там отметили, что руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности.

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