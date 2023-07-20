Россиян призвали не приближаться к военным объектам РФ.

После второй атаки на Крымский мост в Кремле "рвали и метали".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom. По его словам, власти РФ не понимают, как могли атаковать мост, который укрепили всеми возможными силами. "Опять "посыпали голову пеплом" и искали крайних", - добавил он.

По словам Юсова, меры безопасности не помогли оккупантам не в первый раз и, скорее всего, не в последний. "Если говорить аналогиями из известных сказок, то кощеева смерть - в яйце. Видимо этот мост и есть то яйцо, по которому очень больно ударили во время последних событий", - отметил представитель разведки.

Также его попросили прокомментировать то, что во время взрывов на мосту погибли люди. Юсов сказал, что может выразить свое личное мнение. "Ежедневно оккупанты и их правящий режим совершают теракты, массовые нападения и ракетные удары на украинские города, мирную инфраструктуру и мирных граждан. Ежедневно погибают и получают ранения мирные граждане. И это - целенаправленные удары по гражданским объектам, это военное преступление. Именно поэтому Украина защищает свою территорию и прроводит деоккупацию, чтобы защитить гражданское население и выгнать убийц и оккупантов", - добавил он.

Юсов призвал россиян держаться подальше от военных объектов РФ, людей в форме, военных преступников, от складов техники и всего прочего. "И тем более от незаконных сооружений, которые предназначены для поставки вооружений и убийц-солдат на территорию Украины", - подчеркнул он.

"То, что делают украинские силы безопасности и обороны и то, что происходит на оккупированных территориях, последствия преступлений и решения Путина о полномасштабном вторжении и нападении на Украину. И это те вопросы, которые должны начать себе задавать жители территории, которая называется Российская Федерация", - подчеркнул он.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, 17 июля оккупанты сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Местные жители слышали взрывы, часть трассы оказалась обесточена.

Позже на мосту перекрыли движение, предложив водителям ехать через оккупированные украинские территории.

В тот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет Крымского моста полностью разрушен и не подлежит восстановлению.

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