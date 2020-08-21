Назвали главного преемника на место главы криминального мира после убийства Лота Гули

Покушение на Гули несколько раз предотвращали правоохранительные органы Турции, но не в этот раз.

Вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как Сухумский — лидер сухумского воровского клана, остался единственным криминальным авторитетом, который может претендовать на лидерство в преступном мире.

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Об этом заявила редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По мнению Гефтер, Мераба Сухумского можно назвать новым лидером преступного мира, поскольку он единственный, кто равен по влиянию убитому 19 августа главному вору в законе Азербайджана Надиру Салифову (Гули). Смерть Гули — это результат мафиозных войн, и после нее «многие выдохнули с облегчением».

Думаю, что самой большой неожиданностью (убийство. - ред) стало для самого Гули. Многое предрекали ему именно такой финал, но не думали, что развязка наступит так скоро. Гули знал своих врагов, но откуда придет смерть, не узнал. Сам приблизил к себе своего убийцу, и его застрелили в затылок, — рассказала Гефтер.

Покушение на Гули несколько раз предотвращали правоохранительные органы Турции. В этот раз "подготовка к этому преступлению была не такой заметной". Однако убийца вора в законе — Хаган Зейналов (Хан Бакинский) — был задержан практически сразу.

Кто такой Надир Салифов

Надир Салифов по кличке Лота Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России. Его группировка занималась убийствами, вымогательством, разбоями и угрозами. Хотел стать главарем уголовного мира в Одессе.

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Автор: УНИАН