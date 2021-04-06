Адвокат поднял вопрос "смещения перспективы камеры", которая могла дать неправильное представление об обстоятельствах смерти.

На суде по делу об убийстве Джорджа Флойда, которое спровоцировало в США протесты движения BLM, показали новое видео с места событий. Адвокат обвиняемого в убийстве полицейского настаивает, что оно ставит под сомнение одну из ключевых деталей смерти Флойда.

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Об этом сообщает Forbes. Так, по версии обвинения, полицейский Дерек Чавин более девяти минут давил коленом на шею Джорджа Флойда. В конечном итоге это привело к асфиксии и смерти последнего. Ранее данные факты не вызывали сомнений, поскольку потверждались видеозаписями с места событий.

Однако в ходе допроса главы полиции Миннеаполиса Медарии Аррадондо адвокат Чавина Эрик Нельсон поставил этот факт под сомнение. Он показал два коротких видеоотрывка, из которого может следовать, что по крайней мере в определенные моменты колено Чавина находилось на лопатке Флойда, а не на шее.

Адвокат поднял вопрос "смещения перспективы камеры", которая могла дать неправильное представление об обстоятельствах смерти Флойда. Он сослался, в частности, на видео с нательной камеры одного из офицеров полиции, которая сняла события с другой перспективы.

Шеф полиции Аррадондо был вынужден согласиться с доводами Нельсона, однако обвинение тут же заявило, что речь идет об одном конкретном моменте, который настал уже во время прибытия парамедиков.

Убийство Джорджа Флойда

Как сообщал УНИАН, США в прошлом году потрясли затяжные массовые протесты, спровоцированные убийством полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

В ряде случаев протестные акции по всей стране переросли в масштабные погромы и стычки активистов движения BLM с полицией.

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Автор: Дмитрий Захаров