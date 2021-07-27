В марте Роберт Аарон Лонг открыл стрельбу в двух массажных салонах в Атланте, убив восемь человек.

Американца Роберта Аарона Лонга, которого обвиняли в убийстве восьми человек, приговорили к четырем пожизненным приговорам.

Об этом сообщает Associated Press.

Приговор был вынесен 27 июля окружным судом округа Чероки в штате Джорджия.

22-летний Лонг был задержан 16 марта после того, как он открыл стрельбу в двух массажных салонах в Атланте, в результате чего погибли восемь человек, из них шестеро оказались женщинами азиатского происхождения.

Читайте такжеВ Техасе неизвестный расстрелял людей в развлекательном центре: много раненых (видео)При этом сам стрелок отрицает, что он совершил свое преступление из расовой неприязни (и окружная прокуратура ему верит). По его словам, на массовое убийство его подтолкнула сексуальная зависимость.

Лонг подписал соглашение о частичном признании вины — он согласился нести ответственность за гибель лишь четырех жертв. На этом фоне судья приговорила его к четырем пожизненным срокам без права досрочного освобождения и еще 35 годам заключения.

Напомним, что это далеко не единственный случай с массовой стрельбой в США в этом году. В апреле бывший игрок NFL Филипп Адамс убил четверых человек, после чего покончил с собой в штате Южная Каролина.

Также в апреле стрельба произошла в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе. Тогда погибли восемь человек.

Автор: Станислав Кожемякин