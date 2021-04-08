Погибшими являются 70-летний врач, его супруга, двое их внуков - 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, а также работник

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает New York Post.

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Инцидент произошел в жилом доме. Погибшими являются 70-летний врач, его супруга, двое их внуков - 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, а также работник, который в тот момент находился в доме. Также известно о ранении шестого человека, он госпитализирован.

По данным AP, стрелком является бывший игрока NFL Филипп Адамс. После стрельбы он покончил с собой в доме недалеко от того места, где были обнаружены жертвы.

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Автор: Денис Прядко