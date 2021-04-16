Стрельба в Индианаполисе / фото nytimes.com

В здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе произошла стрельба. Сообщается о восьми погибших.

Читайте такжеВ США вторые сутки длятся протесты из-за убийства темнокожего (фоторепортаж)Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные полиции.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени.

По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой.

Здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

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Автор: Катерина Шварц