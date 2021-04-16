По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой.

В здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе произошла стрельба. Сообщается о восьми погибших.

Читайте такжеВ США вторые сутки длятся протесты из-за убийства темнокожего (фоторепортаж)Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные полиции.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени.

По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой.

Здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTVhttps://t.co/ZoOuknFgWipic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

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Автор: Катерина Шварц