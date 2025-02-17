Известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

В понедельник, 17 февраля, в аэропорту Торонто во время посадки перевернулся на крышу самолет американской авиакомпании Delta Airlines.

Администрация аэропорта Торонто-Пирсон сообщила в микроблоге X, что инцидент произошел во время посадки самолета, прибывшего из Миннеаполиса. "Аварийные бригады реагируют. Все пассажиры и члены экипажа учтены", - говорится в сообщении.

Как пишет CTV News, врачи скорой помощи сообщили, что ранения получили до восьми человек. На месте работает полиция, парамедики формируют зону ожидания за пределами взлетно-посадочной полосы.

Обновлено в 23:25: Сообщается, что в результате авиакатастрофы получили серьезные ранения один ребенок и двое взрослых. По данным СМИ, ребенка транспортируют в больницу с критическими травмами. Двое других пострадавших - 60-летние мужчина и женщина.

Последние авиакатастрофы

Напомним, 29 декабря в Южной Корее потерпел авиационную катастрофу пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air. В страшной аварии погибли 179 человек, выжили - только двое.

5 февраля в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines и военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, что привело к гибели всех 67 человек на борту самолета и 4 членов экипажа вертолета.

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