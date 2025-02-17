Европа хочет быть участником переговорного процесса, но есть одно "но".

Мирное соглашение между Украиной и Россией возможно, потому что США обладают всеми рычагами влияния. "США — это действительно тот посредник, с которым Россия хочет говорить", — заявил главный редактор Euractiv Мэтью Карничниг в эфире CNN.

Это происходит в тот момент, пока европейские лидеры пытаются среагировать на то, что их оставили в стороне от первых мирных переговоров по Украине между США и Россией в Саудовской Аравии. При этом сообщается, что то, что происходит, не находится в "интересах Европы", ибо именно ей придется разбираться с последствиями какого-либо заключенного соглашения.

В материале говорится, что это может означать отправку европейских миротворцев в случае достижения соглашения — возможность, которую уже допустил британский премьер-министр Кейр Стармер. При этом "реальность такова", что для Украины США остаются ключевым игроком, так как без американской помощи Украина не смогла бы продолжать борьбу.

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"Я предполагаю, что в Вашингтоне считают, что если они хотят договориться с Путиным, это будет намного проще и быстрее без участия европейцев", — подчеркнул Карничниг.

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Ранее УНИАН сообщал, что Британия готова отправить войска в Украину. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал, что во время визита в Париж призовет европейцев увеличивать расходы на оборону, играть большую роль в НАТО, а также не ослаблять усилий в получении оружия для украинской армии.

Кроме того, мирное соглашение может навсегда лишить многих украинцев шанса на возвращение домой. Также многие вынуждены будут смириться с тем, что им и дальше придется жить в оккупации.

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