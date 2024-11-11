Обе стороны пытаются добиться максимальных успехов на случай, если переговоры все же состоятся.

Война между Россией и Украиной обостряется на фоне сообщений новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он обещает положить конец конфликту. Как пишет The Wall Street Journal, Трамп пока не сказал, как именно он планирует прекратить войну. В то же время глава России Владимир Путин заявил, что готов к мирным переговорам, но только в том случае, если будут выполнены его прежние требования о переходе оккупированной территории Украины под контроль России.

"Вполне логично, что обе стороны пытаются добиться любых успехов, если есть шанс, что мирные переговоры могут состояться", - сказал Руслан Пухов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий. - "В то время как Россия пытается добиться успехов на земле, лучший шанс Украины для ответа - это атаки беспилотников".

Россия активизировалась в Курской области

Около 10 000 северокорейских солдат были направлены в Курскую область России, чтобы поддержать российские усилия по вытеснению украинских войск. При этом, как заявил WSJ американский чиновник, США все еще не могут оценить степень интеграции солдат КНДР в российские вооруженные силы, включая то, какое оружие было предоставлено северокорейским солдатам и насколько тесно они работают вместе с россиянами, а также уровень их подготовки.

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В то же время, украинские аналитики отмечают, что Россия уже начала вгрызаться в территорию, удерживаемую Украиной в Курской области.

"Все было собрано еще несколько недель назад, подтянуты резервы, много техники и личного состава", - говорит руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Они не просто готовятся, они уже реализуют", - говорит Роман Погорелый, соучредитель DeepState.

Проблемы с кадрами и вооружением

Москва заткнула некоторые дыры в численности своих войск за счет северокорейских солдат, что дает Кремлю возможность избежать более широкой мобилизации россиян, хотя они вряд ли окажут длительный эффект без дальнейших подкреплений.

Украина, однако, имеет еще более серьезные проблемы с кадрами, отмечает издание. Кроме того, существует угроза, что США прекратят военную помощь Украине, и это сделает ее уязвимой как на линии фронта, так и в тылу, где предоставленные США боеприпасы для ПВО являются ценным ресурсом перед лицом российских бомбардировок.

Война в Украине - новости

По данным телеканала CNN, в ближайшие дни Россия планирует начать новое наступление на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы. По данным The New York Times, на этом направлении российские захватчики собрали группировку из 50 тысяч солдат.

Как заявляла волонтер Мария Берлинская, сейчас Украине не нужно думать о возвращении к границам 1991 года, а стать в активную оборону и выстроить 30-40 километров эшелонированной, фортифицированной, заминированной полосы по всей линии фронта.

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