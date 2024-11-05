Расследование началось после того, как стало известно, что российское топливо, вероятно, подвергалось ребрендингу в Турции перед отправкой в ​​ЕС.

Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей таким странам, как Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой.

Расследование началось после того, как POLITICO раскрыло, что миллионы баррелей московского топлива, вероятно, прибывали в блок после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.

Эта схема возможна из-за обходного пути в санкциях Брюсселя, который разрешает ввоз "смешанного" топлива в ЕС, если оно маркировано как нероссийское.

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Отмечается, что лазейка принесла Москве до 3 миллиардов евро только из трех турецких портов за 12 месяцев после того, как ЕС в феврале 2023 года санкционировал импорт российской нефти.

"Эта практика демонстрирует креативные способы, с помощью которых Россия обходит санкции ЕС и защищает свою торговлю ископаемым топливом, которая составляет почти половину доходов Кремля. В прошлом году издание POLITICO сообщило, что Москва получила еще 1 млрд евро из отдельной лазейки в санкциях ЕС в Болгарии", - сказано в статье.

Расследование также происходит на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее российских инициатив - даже несмотря на то, что Турция предпринимает незначительные шаги для присоединения к санкциям США.

Торговля российской нефтью

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что теневой флот приносит Российской Федерации за экспорт нефти больше средств, чем Украина получает от всех партнеров.

В частности, у президента спросили, какие надо ввести санкции против российского теневого флота. Зеленский сказал, что некоторые партнеры уже поднимали вопрос таких санкций во время заседаний на уровне Европейского Союза.

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