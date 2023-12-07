Лондон обвинил ФСБ РФ в попытках "вмешаться в британскую политику".

Правительство Великобритании обвинило ФСБ России в "попытках кибервмешательства" в британскую политику и СМИ. Под удар попали члены парламента, журналисты и другие лиц.

"Сегодня я могу подтвердить, что российские Федеральные службы безопасности, ФСБ, стоят за постоянными усилиями по вмешательству в наши демократические процессы. Они нацелились на членов этой палаты и палаты лордов. Они нацелились на государственных служащих, журналистов и НПО (неправительственные организации). Они нацелились на высокопоставленных лиц и организации с четким намерением - использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику", - цитирует представителя МИД Британии в Палате общин Лео Догерти издание The Guardian.

По его словам, группа, связанная с российской ФСБ, "выборочно сливает и публикует конфиденциальную информацию".

Видео дня

"Мы хотим быть настолько открытыми, насколько это возможно, с Палатой представителей и британской общественностью. Наша приверженность прозрачности резко контрастирует с попытками преемников КГБ оказывать влияние из тени. Центр 18, подразделение ФСБ России, участвовал в ряде операций по кибершпионажу, направленных на Соединенное Королевство. Star Blizzard, кибергруппа, которая, по оценке Национального центра кибербезопасности, почти наверняка подчиняется Центру 18, ответственна за ряд вредоносных действий, направленных против британских парламентариев от разных партий", - указал дипломат.

Отмечается, что депутаты ранее жаловались на то, что стали жертвами хакеров, а Бен Брэдшоу из Лейбористской партии заявил в 2019 году, что, по его мнению, он подвергся вмешательству со стороны России. В 2017 году российское правительство также подозревалось в причастности к кибератаке на парламент, в результате которой были взломаны десятки учетных записей электронной почты, принадлежащих депутатам и коллегам.

В докладе парламентского комитета по разведке и безопасности в 2020 году говорилось, что британское правительство и спецслужбы не смогли провести надлежащую оценку попыток Кремля вмешаться в референдум по Брекситу 2016 года.

Предполагается, что жертвами попыток взлома со стороны России стали сотни людей по всей Великобритании, причем объектами атак были не только официальные, но и личные электронные почтовые ящики.

Депутатам парламента в Лондоне сообщили, что после расследования, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью, в отношении двух членов хакерской группы Star Blizzard будут введены санкции. Министерство иностранных дел назвало Андрея Коринца и сотрудника ФСБ РФ Руслана Перетятько.

По словам Догерти, российский посол был вызван в МИД, чтобы ему объяснили, что "эти действия имеют последствия". Предполагается, что посол был недоступен, когда его вызвали, и чиновники вместо этого встретились с высокопоставленным членом российского правительства, чтобы выразить озабоченность по поводу попыток вмешательства в демократические процессы.

Атаки российских хакеров - данные из Украины

В аналитическом отчете Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщается, что в течение января-июня 2023 года количество кибератак против Украины возросло до 762 зарегистрированных инцидентов, что более чем вдвое выше показателей второй половины прошлого года.

В Госспецсвязи отмечают, что основными мишенями для злоумышленников являются пять секторов: многочисленные частные компании в секторе медиа и телекоммуникаций, местные органы власти, организации сектора безопасности и обороны и правительственные учреждения. Также отмечаются целенаправленные атаки против подкатегории местных органов власти в пределах государственного сектора.

Вас также могут заинтересовать новости: