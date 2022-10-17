По словам оппозиционера, глава государства-агрессора не доверяет генералам.

Российские генералы перестали доверять Владимиру Путину, а потому он уже выбирает военачальников, оценивая их лояльность. Именно так и получил должность Суровикин.

Подробности в эфире проекта FreeДом рассказал российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Россиские генералы, которые ведут реальную войну в Украине, - они все преступники... Я думаю, они прекрасно понимают, что их бросили на невыполнимые задачи. Они не смогут там выполнить те приказы, которые им отдает Путин", - говорит он.

По словам Гудкова, президент РФ уже начал готовить дела против генералов - повешание на них всех собак за поражение в войне, которое неизбежно. Он добавил, что глава государства-агрессора не доверяет генералам.

"Но и Суровикин один ничего не сделает. А что он сделает? Начнет бомбить украинские города и села? А чем? Сейчас там будет столько ПВО, что не прорвешься", - заявил российский оппозиционер.

Генерал Суровикин: что о нем известно

Руководителем оккупационными российскими войсками в Украины назначили Сергея Суровикина.

На его счету - войны РФ в Таджикистане, на Кавказе и в Сирии. Из последней Суровикин привез не только звание героя России, но и кличку "Армагеддон".

Недавно стало известно, что исполнителем массированной ракетной атаки по городам Украины был именно Суровикин. А "вдохновителем" обстрела является Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: