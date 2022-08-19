Как показал опрос, одобряют деятельность российского диктатора 77,8 процента респондентов.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 80 процентов россиян заявили о полном доверии российскому агрессору Владимиру Путину.

Об этом говорится в результатах пропагандистского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал опрос, одобряют деятельность российского диктатора 77,8 процента респондентов.

80 процентов россиян подтвердили, что верят Путину.

О доверии к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 63,4 процента опрошенных. Уровень положительной оценки работы как премьер-министра, так и всего правительства за последнюю неделю составил 52,2 процента и 52,1 процента соответственно.

В настоящее время 40 процентов граждан РФ поддерживают партию "Единая Россия". Проголосовали за КПРФ 11,3 процента, за ЛДПР — 7,8 процента. "Новые люди" заняли в этом рейтинге четвертое место после "Справедливой России" с показателем 4,4 процента против 5,4 процента соответственно.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 8 по 14 августа 2022 года. Участие в нем приняли 11 200 человек.

При работе использовали метод телефонного интервью с выборкой стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, которые задействованы на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента для данных, собранных в течение недели.

Война в Украине и эмоции россиян:

10 августа 2022 года в сети появилось видео, на котором жительница РФ в слезах рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда уезжать.

"Вообще не хочу ехать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему", — сказала россиянка, выезжая с оккупированной территории.

18 августа в Варшаве пьяный россиянин признавался Путину в любви.

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