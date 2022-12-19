Этот шаг не имеет юридического веса, но впервые в Конгрессе принято такое решение в отношении бывшего президента.

Специальный комитет Палаты представителей США, который расследует нападение на Капитолий 6 января 2021 года, будет рекомендовать прокурорам Министерства юстиции предъявить обвинения бывшему президенту Дональду Трампу в четырех преступлениях.

Об этом сообщает The Washington Post. Речь идет о таких преступлениях, как подстрекательство или содействие восстанию, препятствование работе Конгресса, сговоре с целью обмана правительства США и сговоре с целью дачи ложных показаний.

WP отмечает, что этот шаг не имеет юридического веса, но впервые в Конгрессе принято такое решение в отношении бывшего президента. Полный отчет "Комитета 6 января" будет опубликован в среду, 21 декабря.

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Согласно выводам Комитета, Трамп "намеренно распространял ложные обвинения в мошенничестве" для отмены результатов выборов президента США, на которых он проиграл, пишет CNN. Трамп знал, что озвученные им обвинения в мошенничестве были ложными, и все равно продолжал их распространять. Отмечается, что его заявления спровоцировали сторонников на совершение насильственных действий 6 января.

"Решение президента Трампа ложно объявить о своей победе в ночь выборов и незаконно призвать прекратить подсчет голосов, не было спонтанным решением. Это было спланировано", - говорится в тексте документа.

Глава комитета, конгрессмен Бенни Томпсон заявил, что улики против Трампа являются "очевидными", и высказал убеждение, что Министерство юстиции в конце концов выдвинет обвинения экс-президенту США.

Штурм Капитолия - что известно

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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