Они озвучили собственную позицию.

Для прекращения войны необходимо, чтобы Россия вывела свои оккупационные войска с территории Украины.

Так заместитель спикера Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Ведант Пател прокомментировал призыв венгерского премьер-министра Виктора Орбана прекратить огонь. "Мы и Альянс НАТО четко дали понять, что на самом деле есть только одно решение, и это то, что Россия должна просто покинуть территорию Украины", - сказал он во время брифинга.

Представитель Госдепа добавил, что оставляет другим странам право говорить о собственной политике, однако Штаты четко озвучили партнерам и союзникам следующую позицию: "Любая страна, которая имеет влияние или играет определенную роль, должна приложить все усилия для того, чтобы Россия полностью ушла из Украины".

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Предложение Орбана по войне

Напомним, 2 июня в Киеве с официальным визитом находился премьер Венгрии Виктор Орбан. Он провел переговоры с президентом Зеленским и заявил о намерении "закрыть споры" между Киевом и Будапештом, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве.

Также Орбан сказал, что Украина могла бы прекратить огонь на фронте, чтобы пойти на переговоры с Россией. В то же время Москва не говорила, что сядет за стол переговоров в случае прекращения огня.

Путин прямо заявил, что РФ согласится на переговоры, если Украина выведет войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые оккупанты вписали в собственную конституцию. Также он требовал отмены санкций против РФ и гарантий, что Украина не вступит в НАТО.

Впоследствии стало известно, что в тот же день министры иностранных дел Венгрии и России провели телефонный разговор.

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