По его словам, план Путина - это замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде, что Запад ослабнет и сдастся.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен спрогнозировал, сколько еще будет длиться война в Украине, и объяснил, почему для Запада важно не дать Путину победить.

Так, отвечая в интервью N-TV о конкретных сроках окончания войны, он отметил, что трудно делать прогнозы по времени.

"Я боюсь, что война будет продолжаться еще долгое время. План Путина "А" - завоевать всю Украину за несколько дней - провалился. Его план Б - это замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде, что Запад ослабнет и сдастся", - сказал Расмуссен.

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По его мнению, война будет продолжаться как минимум до конца 2024 года, поскольку Путин надеется, что президентские выборы в США 5 ноября принесут перемены в его пользу.

"На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое не только для выживания, но и для победы в войне, у них будут все шансы отбросить россиян назад", - уверен экс-генсек НАТО.

Он также заявил, что если Путин победит, то у него появится аппетит к новым завоеваниям.

"Я постоянно слышу этот аргумент: давайте заключим мир, вернемся к более комфортным временам. Но если мир будет достигнут за счет украинцев, если украинцы будут вынуждены отдать территорию, тогда Путин придет к выводу, что его вторжение было успешным. У него появится аппетит к дальнейшим действиям. Почему бы не продолжить? Следующей будет очередь Молдовы, затем Грузии, потом он окажет давление на страны Балтии", - считает Расмуссен.

Кроме того, отметил он, такая слабость Запада стала бы сигналом для автократов по всему миру.

"Си Цзиньпин в Китае пришел бы к такому же выводу: Если Путину сошло с рук вторжение на Украину, то и мне сойдет с рук захват Тайваня. Вот почему мы не можем позволить Путину добиться успеха в Украине. Но для того, чтобы донести эту мысль до жителей Европы, потребуется решительное политическое руководство", – подытожил он.

Как закончится война с Россией - мнения

Ранее американский генерал Уэсли Кларк заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить и удерживать временно оккупированные территории.

В то же время Bloomberg пишет, что, вполне вероятно, определенная форма территориальных уступок станет частью договоренного прекращения войны, которую начал Путин, но это должно быть решение Украины.

При этом командующий сил НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи заявил, что, независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с более сильной и злой Россией.

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