Все пассажиры, которые везли в страну бутерброды с мясом или колбасой, остались без обеда.

Выход из Европейского Союза стоил британцам их обедов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пассажиры парома, прибывшего в Нидерланды были изрядно удивлены, когда таможенники изъяли их сандвичи.

Дело в том, что правила ввоза продуктов для неграждан ЕС строже: привозить в государства Союза рыбу или мясо запрещено. Эти правила после Brexit действуют и для британцев.

Поэтому все пассажиры, которые везли в страну бутерброды с мясом или колбасой, остались без обеда.

Выход Британии из ЕС

Великобритания формально вышла из Евросоюза еще 31 января 2020 года, однако фактически к 31 декабря она продолжала сосуществовать с ЕС практически на старых условиях - Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в таможенном союзе ЕС.

Переговоры о будущем партнерстве начались 2 марта.

24 декабря Борис Джонсон сообщил, Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря 2020 года.

По его словам, соглашение с ЕС будет способствовать защите рабочих мест в Британии и продаже британских товаров без таможенных пошлин и без квот на рынке Евросоюза, а также позволит британским компаниям и экспортерам расширить бизнес с европейскими странами.

30 декабря президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн от Европейского Союза поставили свои подписи под соглашением, чтобы она смогла с 1 января 2021 года применяться на временной основе, пока ее не рассмотрит Европейский парламент и окончательно не одобрит Совет ЕС.

1 января Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии окончательно вышло из Европейского Союза. Борис Джонсон 31 декабря во время новогоднего обращения заявил, что Британия будет «открытой, благородной, космополитической, интернационалистской страной, которая будет отстаивать свободную торговлю» и будет «свободной страной, которая будет действовать иначе и, если надо, лучше».

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Автор: УНИАН