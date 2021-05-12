За несколько дней до бойни подросток в своем Telegram-канале называл себя "богом".

У школы №175 в Казани, где утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, в том числе семь детей, появился стихийный мемориал. К месту трагедии люди также несут цветы и детские игрушки.

Об этом сообщает «Медуза».

В частности, кто-то из жителей прикрепил скотчем на забор картонную табличку, на которой написал: «Ты не бог, ты гнида». За несколько дней до бойни подросток создал Telegram-канал и публиковал посты следующего содержания: «Я, как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами» и «Я появился в этот мир в образе человека, чтобы избавиться от всех вас». А в день трагедии он написал: «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».

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Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: Денис Прядко