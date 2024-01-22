Премьер Польши призывает мировое сообщество поддерживать Украину всеми доступными средствами в ее борьбе с Россией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, что нейтральные страны в войне Российской Федерации против Украины заслуживают самого темного места в политическом аду.

Об этом Туске сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским после двусторонних переговоров в Киеве.

"Кто-то когда-то сказал, что самое темное место в аду зарезервировано для тех, которые во время военного конфликта делают вид нейтральных. Сегодня каждый, кто в свободном мире делает вид нейтрального, кто делает вид, что имеет равное отношение к Украине и России, заслуживает этого самое темное место в политическом аду", - подчеркнул Туск.

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Польский премьер отметил, что вся Украина и ее президент борются за безопасность всего свободного мира.

"Это не лозунг. Хорошо было бы, чтобы все политические лидеры и народы мира поняли, что это не только пустые слова, что в Украине решается судьба свободного мира", - отметил Туск.

Он сказал, что для украинского народа самое важное - защита Украины, ее независимости и территориальной целостности от российского агрессора.

По его словам, борьба Украины в войне с Россией - это наиболее трагическая часть конфронтации добра со злом.

"Именно в Украине проходит мировой фронт между добром и злом", - подчеркнул Туск.

Премьер Польши сказал, что никто в мире не может делать вид, что не видит как в Украине добро борется со злом.

По его убеждению, Украина кровью платит большую цену за ценности, которые являются фундаментом свободного мира.

Туск подчеркнул, что всему свободному миру надо поддерживать Украину всеми доступными средствами в ее борьбе с Россией.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Зеленский высказался о странах, которые против приобретения Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Глава государства сказал, что те страны, которые боятся эскалации со стороны России в случае вступления Украины в Альянс, не считают защиту Украины от российской агрессии своей войной.

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