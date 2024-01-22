Глава государства сказал, что те страны, которые боятся эскалации со стороны России в случае вступления Украины в Альянс, не считают защиту Украины от российской агрессии своей войной.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о странах, которые против приобретения Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение по этому поводу Зеленский высказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских высших учебных заведений.

"Украина не в НАТО из-за того, что действительно, есть несколько стран-скептиков. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное такое утверждение, - сообщил президент, но решил не называть эти страны. - Но звучит это очень обидно. Я вам объясню почему. Потому что будет - они говорят - эскалация со стороны России. То есть, это говорит о том, что эта война не их, которая сейчас происходит. И поэтому, я считаю, что это унизительно и предательски по отношению к Украине".

Он добавил, что когда кто-то говорит, что тогда будет эскалация и боится в момент, когда значительная часть территории Украины оккупирована и много людей погибло, это говорит о том, что защита Украины, это "не война для всех, даже для тех, кто помогает, и кто считает, что Россия оккупант".

При этом, как убежден Зеленский, Россию можно одержать победу тогда, когда "все на 100% будут откровенными и открытыми на стороне действительно окончания войны", а также будут думать о безопасности общества, а не своей личной политической безопасности.

"Но мы боремся с их скепсисом", - подчеркнул президент.

Членство Украины в НАТО-что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО среди всех стран Европейского континента. В частности, по его убеждению, от того, с кем Украина, зависит, кто определяет, стабильна ли Европа.

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