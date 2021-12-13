Путешественник стал свидетелем редкого природного явления, которое называют "брокенский призрак".

39-летний путешественник Томас Своллоу из Манчестера заснял на камеру в горном регионе на северо-западе Великобритании редкое природное явление, так называемый брокенский призрак.

Турист запечатлел силуэт в виде призрака, который появляется из-за облаков, пишет Mirror.

"Это был странный, сюрреалистичный и действительно красивый момент – я смотрел вниз на овраг с вершины горы, а солнце было позади меня и ярко светило", – отметил он.

По словам Томаса, он совершал восхождение в одиночестве и появление "человеческой фигуры" его изрядно напугало.

Брокенский призрак: редкое явление

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Силуэт наблюдателя, который стоит на горе против солнца, искажается из-за перспективы и может принимать причудливые очертания.

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Автор: Катерина Шварц