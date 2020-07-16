В Турции произошла авиакатастрофа, семь человек погибли
08:01, 16 июля 2020Мир
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В Турции потерпел крушение разведывательный самолет. Все, кто был на борту, погибли.
Спасательная операция на месте авиакатастрофы / фото Özkan Bilgin/AA
В Турции потерпел крушение разведывательный самолет.
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Об этом сообщает агентство Анадолу.
Авиакатастрофа произошла на горе Артос вечером 15 июля.
Как сообщается, самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари. Во время крушения погибли 7 человек: пятеро сотрудников службы безопасности Турции и двое пилотов.
"Нам сообщили, что мы потеряли семь наших героев, двое из них - пилоты", - заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Он также сообщил, что в последний раз пилоты выходили на связь в среду около 22:45. Примерно через десять минут после этого самолет пропал с радаров.
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