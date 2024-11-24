По словам Шлегеля, сейчас Кремль "проверяет, как далеко он может зайти".

Германия должна фундаментально скорректировать свою политику в отношении России. Об этом в интервью Spiegel сказал немецкий историк, эксперт по вопросам Восточной Европы Карл Шлегель.

Он предостерег власти ФРГ "от наивности" относительно дальнейших целей правителя РФ Владимира Путина.

"Россия - враг. Россия - это государство, которое развязало войну в Европе, и немцы должны к этому готовиться. Это означает: будьте готовы защищать себя", - отметил эксперт.

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По его словам, сейчас Кремль "проверяет, как далеко он может зайти":

"Мы уже находимся в ситуации войны. Война не начинается сразу, но есть предварительные этапы. Россия пытается "демонтировать ЕС" и спровоцировать движение беженцев. Восемь миллионов украинцев стали переселенцами в результате российско-захватнической войны".

В то же время Шлегель не считает ситуацию безнадежной, при этом самое главное сейчас - защитить Украину от тотального уничтожения.

"Ежедневно и еженощно на украинские города падают бомбы, уничтожаются средства к существованию и расстреливаются готовые к капитуляции города. Это возмутительно. И поэтому я считаю, что поставка оружия, направленного на исходные точки этих агрессий, давно назрела и была срочно необходима", - подчеркнул аналитик.

Помощь Германии Украине - последние новости

По данным BILD, Германия поставила Украине лишь 6% обещанных бронеавтомобилей. Издание отмечает, что ФРГ передал Киеву лишь 26 единиц тяжелых колесных бронемашин MRAP из обещанных 400.

Немецкие военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих".

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