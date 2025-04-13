Восточная Европа может быть отброшена Трампом и попасть под влияние России. а Центральная Азия может стать зоной соперничества между Россией и Китаем.

Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин сейчас пытаются поделить между собой сферы влияния в мире, пишет Newsweek, прилагая карту того, как может выглядеть в будущем этот раздел.

В частности, Весела Чернева, заместитель директора Европейского совета по международным отношениям, считает, что процесс прекращения войны в Украине напоминает о ситуации с Ялтинской конференцией 1945 года между лидерами США, Великобритании и СССР, которая предшествовала разделу Европы во время холодной войны.

"В Ялте великие державы решали вопрос о будущем Восточной Европы. Вот как это выглядит сейчас в отношении Украины… Решение о будущем Украины без Украины - это также решение о будущем Европы без Европы", - сказала она Newsweek.

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А профессор международной безопасности Бирмингемского университета в Англии Стефан Вольф отмечает, что отказ Трампа предоставить Украине гарантии безопасности сродни умиротворению нацистского лидера Адольфа Гитлера на Мюнхенской конференции в 1938 году. Вольф считает, что нынешний президент США видит мир таким, в котором великие державы выделяют сферы влияния, в которые они не вмешиваются.

"Вероятно, мы увидим, как сверхдержавы поделят между собой земной шар - Китай и США - и пока неясно, что будет с Россией, станет ли она самостоятельным игроком или будет еще больше зависеть от Китая", - отметил он.

Европа

Чернева говорит, что позиция администрации Трампа предполагает, что Восточная Европа может быть отброшена и попасть под влияние России - это касается таких сторан, как Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша.

Центральная Азия

Центральная Азия может стать зоной соперничества между Россией и Китаем.

В частности, Монголия полагается на Россию в плане топлива и электроэнергии и на Китай в плане инвестиций в горнодобывающую промышленность. Кроме того, важно, что первая зарубежная поездка китайского лидера Си Цзиньпина после пандемии COVID состоялась в Казахстан.

"В Астане всегда беспокоились, что она может стать следующим объектом экспансии России", - сказал Вольф.

Западное полушарие

По словам Вольфа, Трамп делает ставку на Западное полушарие, но может столкнуться с противодействием со стороны Китая, особенно в Латинской Америке.

"Это, вероятно, побудит Трампа еще больше сосредоточиться на Западном полушарии и избавиться от бессмысленных, по его мнению, обязательств, которые он имеет в других странах", - сказал он.

В то же время если Москва не сможет договориться с США по войне в Украине, ее зависимость от Китая будет расти, отмечает эксперт. Однако после того, как Трамп активизировал торговую войну с Китаем, Си может в сблизить свои экономические интересы с Европой и это может потенциально ослабить Путина.

Существует также вопрос о том, будет ли достигнута договоренность между США и Китаем по поводу Тайваня. По словам Вольфа, Си, возможно, еще не готов захватить Тайвань силой, поскольку в Южно-Китайском море есть и другие "горячие точки", где США потенциально будут вынуждены вмешаться в противостояние китайской воинственности, например Филиппины.

"Могут быть такие негласные договоренности, когда китайцы давят, а США не отвечают", - говорит Вольф. "Тогда становится ясно, что существует негласное признание того, что Южно-Китайское море действительно принадлежит Китаю".

Политика США по войне в Украине

Ранее Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине, могут идти хорошо, но "есть момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться".

А перед этим Трамп установил жесткие сроки для Путина для установления режима прекращения огня в Украине. Издание Axios написало, что Трамп дал Путину время до конца апреля, а если до этого времени не будет достигнуто прекращение огня в Украине, Трамп может ввести дополнительные антироссийские санкции или принять новый закон о санкциях.

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