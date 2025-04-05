Президент США, вместо того, чтобы объединить союзников США для защиты демократии, начинает торговые войны.

Администрация президента США Дональда Трампа уже начала проигрывать Третью мировую войну, рассорившись с союзниками из-за введения пошлин. Об этом говорится в аналитическом материале The Hill, которую подготовили экономист и автор Kyiv Post Марк Тот, а также американский полковник в отставке Джонатан Э. Свит.

Уточняется, что Трамп проигрывает в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, вторгнувшись в Украине, а также в метафорической - которую развязал сам против союзников США.

"Ни одна страна не может выжить, находясь в состоянии войны со всеми. США противостоят возрождающейся России в Европе, нарождающемуся равноправному государству в Китае, изгоям в Иране и Северной Корее, намеревающимся заполучить ядерное оружие, а теперь еще и повстанцам-хуситам, намеревающимся остановить коммерческое и военное судоходство в Красном море и Аденском заливе", - сказано в материале.

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Уточняется, что Трамп, вместо того, чтобы объединить союзников США для защиты демократии, начинает торговые войны. В статье отмечено, что президент США делает уступку за уступкой России в ее войне против Украины. А российский диктатор, тем временем, разыгрывает кампанию на Ближнем Востоке против команды Трампа.

В частности, Россия поставляет баллистические ракеты Ирану, а Тегеран снабжает йеменских хуситов и сомалийский "Аш-Шабааб", которые угрожают морскому судоходству и военно-морским силам США в Красном море и Аденском заливе. Более того, Москва пытается вмешаться в ядерную программу Ирана.

"Тем временем в Индо-Тихоокеанском регионе председатель КНР Си Цзиньпин в полной мере пользуется глобальными ошибками команды Трампа и геополитическими вакуумами, которые создаются по всему региону. Чтобы поддержать свою растущую военную мощь, Пекин объявил в марте, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2 процента в 2025 году", - отмечено в статье.

В статье уточнили, что, учитывая нарастающую кинетическую угрозу "Оси зла" против США, команда Трампа должна была обратиться к ключевым союзникам, однако пошла на противоположные меры, введя огромные пошлины.

"Третья мировая война еще может быть выиграна. Команда Трампа все еще владеет выигрышными картами. Пришло время Трампу использовать их снова для продвижения интересов национальной безопасности США и сдерживания России, Китая, Ирана и "Оси зла", - подытожили в издании.

Торговая война Трампа

Как писал УНИАН, Трамп ввел пошлины на импорт товаров союзников. Его торговая война обвалила цены на нефть до минимума с 2021 года.

Китай нанес ответный удар, объявив о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, тоже отреагировал на пошлины Трампа. Он объявил, что России это не на руку, поскольку она тоже может столкнуться с последствиями для своей экономики.

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