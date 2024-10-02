Американские элиты не готовы сидеть в бункерах, убежден аналитик.

Никто в мире морально не готов к Третьей мировой войне и не планирует "запускать ракеты". Такое мнение в интервью Radio NV рассказал востоковед Михаил Якубович.

"К Третьей мировой, мне кажется, кроме украинцев, никто не готов в мире. Я могу сделать этот вывод, посещая разные страны, общаясь с разными деятелями и в науке, и связанными с политикой. Нет людей, которые были бы готовы залезть в бункеры, там сидеть", - рассказывает он.

По словам аналитика, даже в условиях российско-украинской войны элиты обеих стран остаются в относительно комфортных условиях, и никто не прячется под землей.

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"Даже элиты - украинские и российские - сидят не в бункерах, а часто пересекаются между собой в нейтральных странах, что нам тоже очень хорошо известно. И говорить о том, что эти элиты готовы запускать ракеты и лезть [в бункеры], жить, как в книге Москва 2030... Такого не будет. Нет людей, которые готовы были бы это делать", - убежден Якубович.

Это в полной мере касается и ситуации на Ближнем Востоке, считает эксперт.

"Один день война, один день мир - будет примерно такая ситуация в отношениях между Израилем и Ираном и другими деятелями. И даже после американских выборов: придёт [к власти] Трамп или придёт Харрис, или вообще кто-то третий (сценарий фантастический) - они не будут существенно менять расклад отношений на Ближнем Востоке", - говорит аналитик.

Перспектива Третьей мировой

Как писал УНИАН, в конце сентября РФ заявила о намерении изменить ядерную доктрину. Отныне Кремль предоставил себе формальное право атаковать неядерные страны через запущенные беспилотники.

Также мы рассказывали, что НАТО продолжает готовиться на случай полномасштабной войны против России. В частности альянс составляет новые планы массовой эвакуации раненых, поскольку вывозить их вертолетами, как в Ираке или Афганистане, в этой ситуации уже не получится.

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