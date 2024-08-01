Ядерные угрозы становятся нормой, пишет издание.

В наше время бывали моменты острой напряженности, но редко случалось такое скопление горячих точек, как в 2024 году, когда как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе разворачивались кровавые войны. К тому же это год переворотов, массовых убийств и покушений, вопиющих манипуляций выборами, а также рост и подъем крайне правых. В связи со всем этим возникает вопрос, станет ли этот год годом начала Третьей мировой войны, пишет британский журналист Роджер Бойс в The Times.

Отмечается, что по-прежнему слишком много неопределенностей: о последствиях нынешних конфликтов, о качестве руководства после ноябрьских выборов в США, об огрублении политической культуры и злых намерениях авторитарных властей, о вероятном всплеске в распространении ядерного оружия и распаде национальных государств.

"Справедливо сказать, что это уже год опасной жизни. Настолько, что покушение на Дональда Трампа потеряло свою шокирующую ценность в два раза быстрее и в течение недели перестало быть темой для разговоров", - пишет журналист. Видео дня

Указывается, что вместе с широкомасштабным вторжением России в Украину в 2022 году в общественное обсуждение вошла возможность использования тактического ядерного оружия.

"Запад отклонил эти комментарии как несерьезные, однако даже разговоры об обмене ядерными ударами подняли температуру. Ядерные угрозы становятся нормой. Ким Чен Ын угрожает США и Южной Корее, что они заплатят "ужасную цену", если попытаются помешать его ядерной программе. Вероятный результат: если Северная Корея проявит признаки вторжения на юг, США напомнят Киму и его покровителям в Пекине, что южнокорейцы будут защищены американским ядерным зонтиком. Во всяком случае, именно таков был тон администрации Байдена. Еще неизвестно, придерживается ли администрация Трампа аналогичного взгляда". – говорится в публикации.

Мир изменился с 1960-х годов, став более сложным и более опасным, констатирует журналист.

"В 2002 году президент Ирана Рафсанджани назвал Израиль страной "одной бомбы", имея в виду, что одной иранской ядерной бомбы будет достаточно, чтобы уничтожить "сионистское образование". Сейчас у власти новый президент-реформатор, и он только что был унижен устранением Исмаила Хании в Тегеране и Фуада Шукра в Бейруте. Послание Израиля заключается в том, что Иран больше не может защищать своих прокси-вождей… Это сценарий, который используется на Ближнем Востоке. Это этикет "око за око", цель которого - контролировать движение вверх по лестнице эскалации. Но это работает только до тех пор, пока у Ирана нет ядерной бомбы. Тогда ставки становятся выше", - пишет The Times.

Отмечается, что на данный момент "перила" международных отношений, заложенные в 1960-е годы, держатся, но коллективная память о том, как в то десятилетие мир был близок к катастрофе, угасает, что может иметь ужасные последствия для всех.

Угроза Третьей мировой войны - что сообщалось

Напомним. Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке разразится крупная война и, возможно, Третья мировая война, если он не победит на выборах.

До этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто ответил на вопрос, вероятна ли Третья мировая война в том случае, если российские войска доберутся до Киева.

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