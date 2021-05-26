Ведущая польского телеканала "Белсат", вещающего преимущественно на белорусском языке, Арина Малиновская несколько дней назад уехала из Беларуси из-за давления силовиков. После этого супруга ее сестры задержали и отказываются отпускать, если Малиновская не вернется. Также они угрожали задержать бабушку и дедушку журналистки.
Об этом журналистка 25 мая рассказала "Медузе".
19 мая "Белсат" выпустил программу про белорусских силовиков, уволившихся из органов в знак солидарности с народом. После этого сотрудников телеканала, которых обвинили в "незаконном изготовлении и распространении медиаконтента", начали задерживать. 21 мая силовики пришли и к Малиновской, но та им не открыла. На следующий день она уехала из страны, опасаясь преследования, и сейчас находится в Украине.
24 мая журналистка получила звонок от мужа сестры, который рассказал о своем задержании. По словам мужчины, силовики заявили ему, что тот будет сидеть, пока Малиновская не вернется в страну. Позже мужчина еще раз связался с журналисткой и сообщил, что он "на сутках" и у него настойчиво спрашивают, когда она приедет, и просят, чтобы она оставила телефон для связи.
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Задержание Протасевича: что известно
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.
- После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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