Белорусские силовики уже шантажируют журналистку задержанием мужа ее сестры. Говорят, что не отпустят его, пока она не вернется.

Ведущая польского телеканала "Белсат", вещающего преимущественно на белорусском языке, Арина Малиновская несколько дней назад уехала из Беларуси из-за давления силовиков. После этого супруга ее сестры задержали и отказываются отпускать, если Малиновская не вернется. Также они угрожали задержать бабушку и дедушку журналистки.

Об этом журналистка 25 мая рассказала "Медузе".

19 мая "Белсат" выпустил программу про белорусских силовиков, уволившихся из органов в знак солидарности с народом. После этого сотрудников телеканала, которых обвинили в "незаконном изготовлении и распространении медиаконтента", начали задерживать. 21 мая силовики пришли и к Малиновской, но та им не открыла. На следующий день она уехала из страны, опасаясь преследования, и сейчас находится в Украине.

24 мая журналистка получила звонок от мужа сестры, который рассказал о своем задержании. По словам мужчины, силовики заявили ему, что тот будет сидеть, пока Малиновская не вернется в страну. Позже мужчина еще раз связался с журналисткой и сообщил, что он "на сутках" и у него настойчиво спрашивают, когда она приедет, и просят, чтобы она оставила телефон для связи.

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Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Денис Прядко