Помощник министра здравоохранения США Рэйчел Левайн стала первым трансгендером-офицером с четырьмя звездами.

Помощник министра здравоохранения США Рэйчел Левайн стала первым в истории США трансгендерным офицером с четырьмя звездами в любой из восьми силовых структур страны.

Об этом сообщает NBC.

63-летняя Левайн была приведена к присяге 19 октября в качестве адмирала, возглавив Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США, которая отвечает за сохранность здоровья нации.

Сама чиновница назвала это событие "важным" и "историческим".

"Это знаменательное событие, и для меня большая честь играть эту роль из-за влияния, которое я могу оказать, и ее исторического характера. Я стою на плечах ЛГБТК+ людей, которые были до меня - как публичных, так и непубличных. Пусть это сегодняшнее назначение станет первым из многих, которые предстоит совершить, поскольку мы создаем разнообразное и более инклюзивное будущее", - сказала Левайн в своей речи во время присяги.

Читайте такжеЖенщина-трансгендер впервые появится в бундестаге ГерманииЕе начальник, министр здравоохранения США Хавьер Бесерра поддержал ее повышение, назвав это "гигантским шагом навстречу равенству нации".

В прошлом она работала педиатром и занимала должности главного врача и министра здравоохранения штата Пенсильвания. Трансгендерный переход она совершила в 2011 году.

Четыре звезды - это самый высокий военный ранг в США. Они присваиваются только военнослужащим в звании генерала и адмирала.

Как уже сообщал УНИАН, с января Левайн является самым высокопоставленным трансгендером в Америке.

Автор: Станислав Кожемякин