Трансгендер еще никогда не занимал в США настолько высокий пост.

Избранный президент США Джо Байден выдвинет на пост помощника министра здравоохранения США трансгендера Рейчел Левайн.

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Как сообщает The Washington Post, Левайн может стать первым открытым трансгендером, назначенным на федеральную должность с одобрения Сената. Кроме того, трансгендер еще никогда не занимал в США настолько высокий пост.

В заявлении Байдена говорится, что доктор Левайн обеспечит эффективное лидерство и высокую компетентность, необходимые людям, чтобы пройти через пандемию "вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности".

Сообщается, что Левайн – врач-педиатр, возглавляла государственные органы здравоохранения в штате Пенсильвания. В случае назначения она может работать под началом Хавьера Бесерры, которого Байден выдвигает на должность министра здравоохранения и социальных служб США.

Инаугурация Джо Байдена: что известно

В среду, 20 января 2021 года, состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемония инаугурации Байдена запланирована в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новый президент Америки принесет присягу у здания Капитолия.

Церемония инаугурации пройдет при беспрецедентных мерах безопасности из-за недавнего штурма Капитолия сторонниками Трампа. По этой же причине в Вашингтоне действует чрезвычайное положение.

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Автор: Дмитрий Захаров