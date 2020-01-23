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Из армии Южной Кореи уволили первого в истории страны сержанта-трансгендера (видео)

11:08, 23 января 2020
Мир
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В Южной Корее возник скандал из-за трансгендера в армии / Скриншот - ТСН

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Как сообщается в сюжете ТСН, три года назад он еще до смены пола записался в армию добровольцем. И после того, как стал женщиной, военное командование запретило ей продолжать службу.

Формально в Южной Корее нет запрета на военную службу для трансгендеров. Впрочем, девушку уволили, назвав "человеком с инвалидностью".

Сама бывшая сержант умоляет военных изменить это решение и желает продолжить службу.

Ранее японская береговая охрана обнаружила деревянную лодку и 5 трупов в ней. Тамошние правоохранители предполагают, что погибшие – из Северной Кореи.

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