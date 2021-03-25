Левин стала первым трансгендером на федеральной должности, требующей утверждения Сенатом США.

Американский Сенат утвердил на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб США Рэчел Левин, которая прежде возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания.

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63-летняя Рэчел Левин, педиатр по образованию, работала министром здравоохранения Пенсильвании с 2017 года. Ее активная работа в период пандемии коронавируса привлекла внимание федеральных властей, и в январе президент Джо Байден выдвинул ее на пост помощника министра здравоохранения США. Как ожидается, на новом посту она будет следит за работой отделений министерства и реализацией его программ по стране, передает kommersant.

Трансгендер Рэчел Левин

Рэчел Левин стала женщиной в 2011 году. Спустя два года после этого она оформила развод с бывшей супругой. Имеет сына и дочь от этого брака.

В ноябре прошлого года 30-летняя Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США. Она представляет штат Делавэр.

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Автор: Ирина Погорелая