Марк Карни, возглавляющий либералов, произнес победную речь.

В Канаде на досрочных парламентских выборах победила Либеральная партия, которую возглавляет премьер-министр Марк Карни, пишет Sky News.

Издание пишет, эта победа стала возможной благодаря консолидации канадцев в ответ на агрессивную политику президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании сделать Канаду 51-м штатом и вел тарифную войну.

Отмечается, что после закрытия избирательных участков прогнозировалось, что либералы получат большинство из 343 мест в парламенте. Однако пока не понятно, смогут ли они получить абсолютное большинство голосов, или им придется объединяться с одной или несколькими меньшими партиями, чтобы сформировать правительство.

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"Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда, никогда не произойдет. Мы будем бороться всеми силами, чтобы получить лучшее соглашение для Канады", - заявил Карни в победной речи.

В публикации говорится, что Либеральной партии ранее прогнозировали поражение, однако заявления Трампа "разозлили канадцев и спровоцировали всплеск национализма, что помогло либералам изменить ход выборов и выиграть четвертый срок подряд".

"Мы уже преодолели шок от американского предательства, но никогда не должны забывать уроки... Америка хочет нашу землю, нашу воду, наши ресурсы. Мы должны признать реальность того, что наш мир коренным образом изменился", - цитирует издание Карни.

Он пообещал занять более жесткую позицию в отношении США и заявил, что Канаде придется потратить миллиарды, чтобы уменьшить свою зависимость от Штатов.

"Следующие дни и месяцы будут сложными и потребуют определенных жертв, но мы поддержим наших работников и наш бизнес", - пообещал премьер-министр.

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Как сообщал ранее УНИАН, Трам в день выборов цинично обратился к канадцам. Он призвал их выбрать политика, который сможет обеспечить, чтобы страна стала "51-м американским штатом". Американский лидер пожелал канадцам "успеха" с избранием человека, который снизит налоги вдвое, увеличит военную мощь и "компании с нулевыми тарифами или налогами".

Недавно канадский депутат, член Новой демократической партии Чарли Ангус поблагодарил президента США за усилия для объединения канадцев. "Я хочу поблагодарить вас за то, что вы объединили Канаду. Нужен был такой злой самовлюбленный слизняк, как ты, чтобы заставить нас отбросить все наши разногласия - все наши региональные споры, все наши беспокойства друг другом - и понять, что мы на самом деле должны отстаивать что-то лучшее: отстаивать верховенство права, демократию, порядочность", - обратился Ангус к Трампу.

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