Трамп записал прощальное видеообращение

Предполагается, что видео будет опубликовано во вторник, но точное время еще неизвестно.

Президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение из Белого Дома, в котором перечислил свои достижения за годы президентства. Читайте такжеСигнал тревоги и дым над зданием: в США заблокировали Капитолий "из-за внешней угрозы" (видео) Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников администрации. Предполагается, что видео будет опубликовано во вторник, хотя с точным временем публикации еще не определились. Избрание Байдена президентом США 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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