Речь идет о донатах, которые бывший президент США получил для новой предвыборной кампании

Бывший лидер США Дональд Трамп собрал в рамках новой попытки возглавить Америку более 7 миллионов долларов донатов, распродавая свой тюремный мерч.

Речь идет о сувенирной продукции с фотографией Трампа, которую политик вынужденно сделал в тюрьме штата Джорджия во время формального ареста 25 августа, отмечает Politico.

Тогда известный бизнесмен за счет своего ареста создал настоящий резонанс в сети. Он подал это, как единственный президент США за 243 года, который имеет в арсенале подобное фото из полицейского участка, в социальный сети "X" (ранее Twitter).

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Как сообщил предвыборный штаб Трампа, уже по состоянию на прошлую пятницу от соответствующих продаж удалось собрать около 4,18 миллиона долларов. Это рекордная цифра в истории США, когда подобный мерч собрал столько донатов.

Сейчас в рамках "заработка" на предвыборную кампании Трамп продает футболки, наклейки, плакаты и другие сувениры со своим "историческим" фото. Стоимость продукции - от 12 до 34 долларов.

Всего за последние три недели Трамп собрал "на выборы" почти 20 миллионов долларов. Это больше, чем половина от той суммы, которую удалось собрать штабу Трампа за первые семь месяцев этого года, указывает Politico.

Обвинения против Трампа

Напомним, Трамп планирует снова баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об участии в выборах он объявил в 2022 году. Несмотря на то, что Трамп - фаворит среди претендентов на кандидатуру от Республиканской партии, он официально отказался участвовать в дебатах с оппонентами.

В настоящее время штат Джорджия обвиняет Трампа в попытке отменить подсчет голосов на выборах 2020 года. Соответствующий иск политику выдвинула прокуратура округа Фултон. Также ему вменяют обвинения в связи с его ролью в штурме Капитолия 6 января.

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