Условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются более широкими, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, принятых ранее.

Бывший президент США Дональд Трамп будет отпущен под залог в 200 тысяч долларов в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Соответствующих договоренностей достигли его адвокаты и прокуратура, сообщает CNN.

Как добавляет CNN, с учетом достигнутых договоренностей самому Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста. Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.

Условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются более широкими, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, принятых ранее.

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В отличие от некоторых сообвиняемых, бывшему президенту запрещено использовать социальные сети для нападения на своих 18 сообвиняемых по делу, а также на любых свидетелей или 30 неосужденных соучастников заговора.

Дела против Трампа - детали

Дело о вмешательстве в выборы - четвертый уголовный процесс против Трампа. До этого его обвиняли в фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.

Сообщалось, что он сдастся в тюрьму округа Фултон в конце этой недели - в четверг или пятницу, сообщил высокопоставленный представитель правоохранительных органов.

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