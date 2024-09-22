Они уже называют ее президенткой.

Известная американская певица Дженнифер Лопес и актриса, звезда сериала "Дьявол носит Прада" Мерил Стрип публично поддержали Камалу Харрис на президентских выборах в США. Знаменитости заявили, что будут голосовать в ноябре за 59-летнюю демократку.

Звездная команда поддержки политика только растет. Как сообщили на странице сообщества по поддержке Харрис в Twitter, кроме Лопес и Стрип, ее также поддержали Брайан Крэнстон, Бен Стиллер и Джулия Робертс.

О своем выборе звезды объявили во время ток-шок Опры Уинфри. Приглашенной гостьей программы была Камала. К разговору с демократкой присоединялись голливудские актеры и певцы. В онлайн-формате они заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис и именно ее видят будущим президентом.

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Когда на связь вышла Мерил Стрип, то она случайно назвала политика президентом.

"Здравствуйте, президент Харрис!" - сказала знаменитость в эфире.

На слова актрисы отреагировала сама Камала и шутливо отметила, что "еще 47 дней" до того, как станет известно, кто займет пост американского президента.

К слову, первой к группе поддержки Харрис на выборах присоединилась певица Тейлор Свифт. После проведения президентских дебатов в США исполнительница заявила, что будет голосовать за демократку и назвала ее "талантливым лидером".

Следующей, кто назвал Камалу своим фаворитом, стала артистка Билли Айлиш. Знаменитость записала видеообращение к американцам и призвала их голосовать за политика.

Напомним, ранее Камала Харрис впервые прокомментировала поддержку Тейлор Свифт.

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