Трамп одобрил введение санкций против сотрудников Международного уголовного суда

Ранее МУС санкционировал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Афганистане американские силы.

Президент США Дональд Трамп в четверг дал разрешение на введение санкций и визовых ограничений в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Это стало реакцией на расследование судом возможных военных преступлений американских военнослужащих и сотрудников разведки.

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Как сообщает CNN, международный трибунал назвал действия Вашингтона «последним шагов в серии беспрецедентных атак на МУС», а также обвинил США в попытке вмешаться в судебный процесс.

Согласно указу Трампа, любые лица, которые причастны к усилиям МУС по расследованию, задержанию или преследованию любых американских служащих «без согласия Соединенных Штатов» могут быть субъектами санкций.

Ранее МУС санкционировал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Афганистане американские и афганские силы, наряду с расследованиями преступлений, которые могли быть совершены талибами.

«Зеленый свет» санкциям в отношении сотрудников МУЗ уже вызвал обеспокоенность у официальных лиц по всему миру и правозащитных организаций.

Международный уголовный суд расположен в Гааге. Это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд был учрежден на основе Римского статута и начал свою работу с 1 июля 2002 года.

На сегодня Римский статут ратифицировали 123 страны. США подписали его, но не ратифицировали.

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