Уступки Путину автоматически ослабят НАТО и станут для России "приглашением" к нападению на другие страны, в том числе и те, которые принадлежат к Альянсу.

Только дурак хотел бы, чтобы война в Украине продолжалась, но избранный президент США Дональд Трамп не может уступить правителю России Владимиру Путину. Если бы США и Европа отказались от Владимира Зеленского, то пригласили бы Россию напасть на одну из стран НАТО, пишет The Telegraph.

В мае 2023 года Дональд Трамп активно продвигал свою кампанию с целью вернуться на пост президента США. Тогда он заявил: "Россияне и украинцы гибнут. Я хочу остановить это кровопролитие. И я сделаю это за 24 часа".

Эти слова Трамп повторял неоднократно, уточняя, что его план зависит от встреч с Владимиром Путиным, который руководит российской агрессией, и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также выразил убеждение, что если бы президентом США был он, а не Джо Байден, Путин не решился бы на вторжение в феврале 2022 года.

Видео дня

Однако, после победы на президентских выборах в США 5 ноября, Дональд Трамп пока не раскрыл деталей своей обещанной мирной инициативы.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но на собственных условиях, включая возможность проведения их в Словакии. Эта страна, которая зависит от российского газа, часто демонстрирует благосклонность к Москве, что делает ее нежелательным посредником для других сторон.

Зато Зеленский считает, что вернуть оккупированные территории, которые сейчас составляют около одной пятой суверенной земли Украины, можно только дипломатическим путем, хотя это и требует значительных усилий. Война длится уже 35 месяцев, и хотя Украина несет потери, ее сопротивление поражает своей стойкостью, отмечает издание.

Сложности и риски

Многие эксперты скептически оценивают способность Трампа завершить конфликт быстро. Инициатива требует не только решимости, но и реальных уступок со стороны Кремля, что в условиях затяжного противостояния выглядит маловероятным. Кроме этого, существует риск ослабления единства НАТО, если инициатива Трампа будет воспринята выгодной для Путина.

За годы своего правления Путин неоднократно пользовался слабостью международного сообщества, чтобы продвигать свои агрессивные действия. И если его нынешняя агрессия останется без должного ответа, это создаст опасный прецедент для будущих действий.

Санкции против российских элит остаются недостаточными. Несмотря на падение уровня жизни для обычных граждан, российские олигархи сохраняют свое состояние, что позволяет Кремлю финансировать войну. Теневой флот российских танкеров продолжает экспортировать нефть, предоставляя режиму финансовые ресурсы.

"Только сумасшедший может хотеть, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хотеть, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальные НАТО, заставит президента Зеленского стать на колени перед Путиным. Агрессия февраля 2022 года и следующих трех лет остается несправедливой, необоснованной и непростительной", - подытожило издание.

Переговоры между Украиной и РФ - важные новости

Ранее в The Washington Post сообщили, что украинские солдаты на фронте стали больше поддерживать идею мирных переговоров с РФ. Многие украинские защитники уверены, что даже если боевые действия прекратятся в 2025 году, Россия может снова напасть в будущем.

Кроме того, украинский боевой медик, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов заявил, что не стоит тешить себя иллюзиями относительно роли новоизбранного президента США Дональда Трампа в переговорах с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: