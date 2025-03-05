Депутат от Демократической партии заявила, что он также "украл" фразу о мире через силу.

Президент США Дональд Трамп "украл" фразу "мир через силу" у Рональда Рейгана и что бывший республиканский президент "перевернулся бы в гробу" после "зрелища" в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила депутат от Демократической партии Элисса Слоткин.

"Мы все хотим прекращения войны в Украине, но Рейган понимал, что настоящая сила требует от Америки сочетания нашей военной и экономической мощи с моральной чистотой, и эта сцена в Овальном кабинете была не просто плохим эпизодом реалити-шоу, она подводила итог всему подходу Трампа к миру", - сказала она, передает CNN.

По словам Слоткин, Трамп считает нормальным сближаться с диктаторами вроде Владимира Путина и атаковать друзей Америки, включая Канаду.

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"Он воспринимает американское лидерство лишь как череду сделок с недвижимостью. Как человек, выросший в эпоху Холодной войны, я благодарна, что в 1980-х в Белом доме был Рейган, а не Трамп. Трамп бы проиграл нам Холодную войну", — добавила она.

Другие новости о ссоре Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае отреагировали на произошедшее между президентами Украины и США. "Китайская сторона и в дальнейшем будет прилагать усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса и достижению мира", - сказал официальный спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Кроме того, президент Аргентины Милей приказал удалить совместные фото с Зеленским после его ссоры с Трампом. Он решился на это, опасаясь резкого падения золотовалютных резервов и роста кредитных рисков страны, он стремится избежать любых шагов, которые могут усложнить достижение нового соглашения с МВФ.

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