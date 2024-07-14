На некоторых из них покушения организовывали несколько раз.

За всю историю США 13 американских президентов избежали покушений на жизнь, однако 4 из 46 руководителей страны все же были убиты. А 13 июля в Пенсильвании убить хотели Дональда Трампа, в результате стрельбы он получил ранение в ухо, сообщает Business Insider.

Издание отметило, что сначала 2 из 4 убитых президентов все же удалось избежать предыдущих покушений. Среди них Авраам Линкольн и Джон Кеннеди. Так, в 1864 году во время езды верхом на своей лошади стрелок "снял" с головы шляпу Линкольна, промахнувшись на несколько сантиметров. Однако позже 16-й американский президент был застрелен сторонником Конфедерации Джоном Уилксом Бутом.

Подобная ситуация была с Джоном Кеннеди. В 1960 году почтовый служащий на пенсии Ричард Пол Павлик напичкал свое авто взрывчаткой и хотел протаранить ею тогдашнего главу Штатов. Однако, когда он увидел Кеннеди с женой и детьми, он отступил.

Видео дня

"Позже Павлик был арестован и находился в тюрьме до 1966 года, через три года после того, как Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом во время визита в Даллас, штат Техас", - говорится в материале.

Кроме того, издание рассказало о 13 президентах США, которым удалось избежать покушений на жизнь и остаться в живых.

Эндрю Джексон: он пережил попытку убийства в 1835 году, когда ружье стрелка дало осечку.

Теодор Рузвельт: его спасли заметки и металлический футляр для очков в его нагрудном кармане после того, как в 1912 году убийца выстрелил ему в грудь из револьвера 38-го калибра.

Герберт Гувер: в 1928 году он едва не погиб во время посещения Анд. Аргентинские анархисты пытались взорвать его поезд, но потенциального убийцу схватили до того, как он успел подложить бомбы на рельсы.

Франклин Рузвельт: он пережил стрельбу в Майами в 1933 году.

Гарри Трумэн: этот президент избежал двух покушений на свою жизнь. Впервые - ему по почте прислали бомбы в 1947 году. Второй раз - в 1950 году националисты Оскар Кольясо и Гриселио Торресола попытались взять штурмом дом Блэра, где Трумэн жил во время ремонта Белого дома.

Ричард Никсон: в 1917 году мужчина нацелился на президента, пытаясь угнать самолет, в котором он находился, и врезаться им в Белый дом.

Джеральд Форд: он тоже пережил две попытки убийства в Калифорнии в сентябре 1975 года. Сначала у злоумышленника, который хотел убить Форда, закончились патроны. Второй раз - выстрел был не точный.

Джимми Картер: полиция арестовала мужчину, который пытался убить президента в 1979 году.

Рональд Рейган: в 1981 году он получил серьезные ранения в результате стрельбы Джона Хинкли-младшего, но врачи вовремя прооперировали Рейгана и он остался жив.

Билл Клинтон: на него было совершено несколько покушений, только в 1994 году их было три. Его подстерегали на пробежках, таранили его авто, стреляли и закладывали взрывчатку на дорогах, где он должен был ехать. К счастью, все покушения не увенчались успехом.

Джордж Буш: в 2005 году во время выступления Буша и президента Грузии Михаила Саакашвили на сцену бросили гранату, но она не сработала.

Барак Обама: когда Обама еще был кандидатом в президенты в 2008 году, двое белых расистов по имени Пол Шлессельман и Дэниел Коварт сговорились его убить, но полиция раскрыла подробный заговор и арестовала нападавших задолго до того, как должно было состояться покушение.

Что известно о покушении на Трампа - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. В результате стрельбы погиб один человек, который был на митинге, еще один ранен, а кандидат в президенты США получил ранение в ухо.

Незадолго стало известно, кто совершил покушение на Трампа. В ФБР сообщили, что это сделал 20-летний парень, который накануне записал видеообращение, где жестко высказался о республиканцах.

После того, как Трампу оказали медицинскую помощь, он подробно описал первые минуты после покушения.

"Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", - рассказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: