Он пытается показать образ мученика за лучшее будущее США.

Экс-президент США Дональд Трамп будет максимально использовать покушение на себя, чтобы улучшить рейтинги перед американскими выборами. Сейчас его показатели выросли на 1,5%.

"Поэтому на самом деле уже сейчас Трамп имеет определенные бенефиты от этого покушения. Хотя действительно это событие ужасное и я не вижу сейчас причин искать в этом конспирологические теории. Впрочем, он сейчас это использует в свою пользу. Сейчас букмекеры уже дают 70% на победу Трампа", - пояснил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире "Эспрессо".

По его словам, сейчас Трамп не только увеличивает свои шансы на переизбрание, но и цементирует свой образ мученика за будущее США, который он продвигал последние месяцы.

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"В частности, он изображает себя мучеником за лучшее будущее государства. То есть, вроде бы он хочет сделать США снова великой державой, а за это его пытаются убить. То есть, покушение на Трампа еще и очень сильно поддерживает его общеинформационный нарратив", - добавил эксперт.

Покушение на Трампа - что известно

Как писал УНИАН, в Трампа стреляли во время предвыборного митинга. Стрелок несколько раз выстрелил из ружья, но смог лишь немного поцарапать кожу на лице Трампа. Самого нападавшего убили на месте сотрудники американской службы безопасности.

Впоследствии сообщалось, кто совершил покушение на Трампа. Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который перед этим записал видеообращение с жесткой критикой представителей Республиканской партии США.

Как отмечает The Times, сейчас опросы свидетельствуют, что Трамп, скорее всего, победит на выборах.

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