Владимир Зеленский будет сотрудничать с Дональдом Трампом, если тот выиграет выборы президента США в ноябре этого года.

У президентп Украины Владимирп Зеленского есть общее понимание, чего ожидать от Дональда Трампа, если он вернется в Белый дом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

В частности, у президента спросили, появилась ли у него уверенность в том, что в случае потенциальной победы Дональда Трампа на выборах президента США, Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и не начнут заставлять Украину соглашаться на то, что ей не подходит.

"Президенство Трампа мы не можем пока с вами обсуждать, потому что, слава Богу, выбирает президента Соединенных Штатов их народ, и никакие другие народы на это не влияют", - сказал Зеленский.

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Относительно отношений с Республиканской партией президент отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку и имеет "мощные отношения с республиканской частью Конгресса и частью политикума Соединенных Штатов Америки".

Зеленский отметил, что на прошлой неделе встречался в США с губернаторами штатов от Республиканской партии.

"С большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам и ко мне, и я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того, какой будет результат, а именно: какой будет выбор народа Соединенных Штатов в ноябре. Поэтому, я здесь больших угроз не вижу", - сказал Зеленский.

При этом, президент Украины сказал, что ему понятно общее видение Доналда Трампа относительно окончания войны.

"Что касается окончания войны - какое видение у потенциального президента или одного из кандидатов на пост президента Дональда Трампа? Общие вещи мне понятны. Я думаю, если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в войне украинцы являются эмоциональными, а Республиканская партия разная.

"Есть такие ястребы, месседжи которых являются более правыми или наверное более радикальные, но, хочу вам сказать, что большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", - сказал Зеленский.

Дональд Трамп и война в Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно обещал мгновенно прекратить войну в Украине, как только он вернется в Белый дом. Однако он не раскрывает подробностей того, как именно хочет примирить агрессора и жертву.

По данным Politico, план Дональда Трампа заключается в том, чтобы НАТО навсегда отказалось от любого расширения на восток - в частности, на Украину и Грузию. Также источники утверждают, что Трамп якобы ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет "сохранить" за собой.

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