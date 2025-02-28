После обсуждений украинцами пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом складывается впечатление, что мы до сих пор не стали нацией и продолжаем носить с собой флаг неполноценности. Но должны демонстрировать миру высокий профессионализм и квалификацию нашего войска, ведь стандарты НАТО показали свою недейственность там, где почва, ландшафт и все четыре сезона, происходят почти одновременно (о некоторой технике помощи, которая ждет "подходящей" погоды, расскажет каждый военный). Вместо того, чтобы заглядывать в рот тем, кто сидит в теплых небоскребах и имеет постоянные законы (которые, кстати, не меняются в соответствии с темпом жизни и вызовами настоящего), мы должны показывать миру, что алгоритмы МARCH в концепции ТССС со своим "золотым часом" и белыми перчатками не действуют.

То, что произошло сегодня в Белом доме - это не демонстрация отсутствия дипломатии, а демонстрация нашего с вами положения "вне штата", к сожалению, почти у обочины дороги.

Эти "островитяне" печатают доллары, подсадили весь мир на нефтяную иглу, и, строя свою историю на захвате земель индейцев, до сих пор верят в могущество своей сверхдержавы. И наша реакция на их действия в отношении нас - наглядная демонстрация того, насколько часть общества не проснулась, насколько закрывает глаза на войну, насколько просто живет своей жизнью, оторванной от общего, политического, военного, экономического и т.д.

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С одной стороны, замечание Трампа при первом рукопожатии с Зеленским о его одежде действительно выглядело несколько неуместным и даже унизительным. Однако, неужели за более чем три года войны крутые украинские дизайнеры, изделия которых признают и покупают известные мировые звезды, не смогли создать "а-ля" военный костюм для президента Украины? К тому же, это был не первый намек о несоблюдении дипломатического этикета именно делегацией нашей страны.

С другой стороны, дальнейшая перепалка президентов - это уже не о высокой дипломатии, это, скорее, о "кто кого". А это очень плохой знак, учитывая нестабильность действий Трампа (в последнее время он превзошел сам себя). Конечно, психологическое состояние, большой вес ответственности, переживания за результаты встречи, понимание того, что Украина нуждается в помощи - все это дает дестабилизацию в поведении. Это понятно. Однако дипломатия - это о том, чтобы никто не смог догадаться, что именно чувствуешь и думаешь в конкретный момент.

Впрочем, американское общество без особого наслаждения восприняло победу Дональда Трампа, и сразу, при первой возможности, начало его топить, вместе со сторонником Маском (не забываем, что США очень четко умеют создавать "поп-звезд" в каждой сфере своей государственности, чтобы поддерживать идею волшебной "американской мечты"). К тому же, позиция "царь" - сегодня это не позиция сильного. Мир быстрый, он меняется каждую секунду, коммуникационное плечо короткое из-за обилия соцсетей, поэтому пластичность - это преимущество.

Завышенное поведение, перебивание собеседника - дали ощущение того, что Трамп до сих пор не вышел из предвыборных дебатов.

Более того, популизм и дистанцирование от гостя (и не просто гостя, а президента страны, которая сдерживает терроризм) - выглядели слабо как для бизнесмена с опытом. О том же свидетельствует позиция Трампа по поводу приглашения в гости Путина...

И напоследок. Кто бы что сегодня не писал, на какую сторону не становился, кого бы не осуждал или поддерживал, давайте не забывать: нам нужно сплотиться вокруг нашей армии! Именно украинское войско - это единственный существенный рычаг для будущих переговоров.

Когда мы это осознаем, поверим сами в себя, тогда каждый наш президент не будет забывать, что мы - парламентско-президентская страна. И ни один мировой лидер не будет вести себя, как свинья Оруэлловского "Скотного двора".

Анна Максимчук, лейтенант ВСУ, автор YouTube канала "Фактор Победы"